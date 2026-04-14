Bakan Göktaş, "Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı" etkinliğinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında, Kadın İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı yakın zamanda başlattık. Bu konseyin her alanda olduğu gibi kadın girişimciliği, istihdamı gibi konularda da ortak bir aklın ve iradenin oluşmasına çok önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum." dedi.

Bakan Göktaş, Azerbaycan'ın 2024-2026 dönem başkanlığını yürüttüğü Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) kapsamında başkent Bakü'de düzenlenen "Sürdürülebilir Büyüme için CICA Genelinde Kadınların Sesinin Güçlendirilmesi" konferansı ile CICA Kadın Konseyinin ilk toplantısına katıldı.

Konferansta "KOBİ'lerde Kadın Girişimciler-Yapay Zeka ve Dijitalleşmeden Yararlanma" başlıklı panelde konuşan Göktaş, küresel ekonominin dijitalleşme ve yapay zeka ekseninde yeniden şekillendiği kritik eşikte olunduğunu vurguladı.

Göktaş, kadın girişimcilerin istihdam oluşturan, kalkınmayı hızlandıran, aileleri ve toplulukları güçlendiren temel aktörler olduğunu belirterek, "Kadınlar KOBİ'lere liderlik ettiğinde, ortaya çıkan etki ekonomik alanı aşarak toplumsal yapıyı da dönüştürmektedir. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılımı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanmasında tali değil, doğrudan belirleyici bir unsurdur. Kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi de kadınların üretimde, girişimcilikte ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer almasına bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın KOBİ'ler için somut fırsatlar sunduğuna işaret eden Göktaş, dijital dönüşümün eşit erişim sağlanmadığı takdirde eşitsizlikleri derinleştirme riski taşıdığını, bu nedenle kadınların dijital ekonomide güçlenmesini bir kalkınma ve rekabetçilik meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Hedefimiz, kadınların veri üreten aktörler haline gelmesini sağlamaktır"

Göktaş, "Hedefimiz, kadınların sadece dijital araçları kullanan değil, veri üreten, analiz eden, teknoloji geliştiren ve dönüşüme yön veren aktörler haline gelmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, kadınların dijital kapasitelerini güçlendiren programlar yürütüyoruz." diye konuştu.

Yürüttükleri "Hobin İşin Olsun", "Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı", " Türkiye'nin Mühendis Kızları", "Küresel Mühendis Kızlar", "Finansal Okuryazarlık Seminerleri", "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar", "Yükselen Kadınlar Programı" ve "Kadınlar için Enerji Okulu" gibi program ve projelerden bahseden Göktaş, "Kadın girişimcilerin teknolojik ve dijital dönüşümünü desteklemek, bölgesel ve küresel refaha yapılmış stratejik yatırımdır. Türkiye, tecrübe paylaşımına, ortak kapasite geliştirme çalışmalarına ve bölgesel işbirliğine açıktır." ifadelerini kullandı.

"TDT Kadın İşbirliği Konseyi güçlü bir bölgesel organizasyon olacaktır"

Göktaş, 2024'te İstanbul'da düzenlenen TDT Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nın amaçlarından birinin kadınların güçlendirilmesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Nitekim TDT çatısı altında, Kadın İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı yakın zamanda başlattık. Bu konseyin her alanda olduğu gibi kadın girişimciliği, istihdamı gibi konularda da ortak bir aklın ve iradenin oluşmasına çok önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. TDT Kadın İşbirliği Konseyi, kardeş coğrafyamızdaki kadınları ortak geleceğimiz için bir araya getiren güçlü bir bölgesel organizasyon olacaktır. Bu anlayışla, kadınların haklardan, fırsatlardan ve imkanlardan tam ve eşit biçimde yararlandığı bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz."

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, Bakan Göktaş'ın yanı sıra Çevre Koruma İçin Uluslararası Diyalog Vakfı (IDEA) Başkanı Leyla Aliyeva, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Züleyha Mahkamova, CICA Genel Sekreteri Kairat Sarybay ile CICA üyesi ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da yer aldı.