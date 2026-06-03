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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Endonezya Ziyaretine İlişkin Paylaşım

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya ziyaretinde savunma, enerji, yapay zeka ve helal gıda gibi alanlarda iş birliğini ele aldıklarını, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için projeleri değerlendirdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya ziyareti kapsamındaki temaslarının gündemdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından verimli olduğunu belirterek, "İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya'da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar, gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli oldu."

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono'yla yaptığımız görüşmede; savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik. Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi.

Görüşmelerimizde ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Asya-Pasifik'teki stratejik dengeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında derinlikli ve kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesindeki yakın eşgüdümümüz, önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek. İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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