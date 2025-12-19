Haberler

Bakan Fidan, büyükelçilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye'nin küresel meseleler ve diplomasi konularında hedeflerini ve stratejilerini ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında, dünyanın dört bir yanında görev yapan Türkiye Büyükelçileriyle, Ankara'da bir araya geldiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika' temasıyla 15-19 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen 16'ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında, dünyanın dört bir yanında görev yapan Türkiye Büyükelçileriyle, Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı. Bakan Fidan, paylaşımında, "Bu yılki konferansta, Bakanlık içi değerlendirmelere ağırlık verdik. Bölgesel ve küresel meseleler hakkında istişarelerde bulunduk ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Ayrıca ekonomi, savunma ve güvenlik, çok taraflılık, dijitalleşme, arabuluculuk, bağlantısallık, enerji, çevre, göç ve vize uygulamaları gibi pek çok alanı kapsayan toplantılar düzenledik. Görev yaptıkları coğrafyalarda ülkemizi büyük bir özveriyle temsil eden büyükelçilerimizin görüş ve önerilerini ilk elden dinleme fırsatı bulduk. Konferansımızdan çıkan sonuçlar doğrultusunda, köklü diplomasi geleneğimizden güç alarak belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
