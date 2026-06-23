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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sürdürülebilir büyüme ve yatırım ortamının güçlendirilmesi konularında istişarelerde bulundu. Kamu-özel sektör iş birliğiyle turizm potansiyelinin geliştirileceğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kamu-özel sektör iş birliğiyle ülkemizin turizm potansiyelini geliştirmeye ve sektörümüzü yeni başarılara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müberra Eresin, BETUYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Özdoğan, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Yağcı, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kaan Kaşif Kavaloğlu ve TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oya Narin ile turizm sektörümüzün güncel gündemini değerlendirdik. Turizmde sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçları ve Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacak adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kamu-özel sektör iş birliğiyle ülkemizin turizm potansiyelini geliştirmeye ve sektörümüzü yeni başarılara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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