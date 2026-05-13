Bakan Ersoy: Yaratıcı ekonomiler dünya genelinde temel dinamiklerden biri haline geldi

İSTANBUL Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen 'Global Design Forum Açılış Resepsiyonu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün yaratıcı ekonomiler dünya genelinde yalnızca estetik üretim alanı değil; aynı zamanda ekonomik büyümenin, şehir markalaşmasının ve toplumsal dönüşümün temel dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Türkiye de sahip olduğu genç nüfus, kültürel çeşitlilik ve yaratıcı potansiyel ile bu dönüşümün önemli aktörlerinden biridir. Çünkü kültürel kalkınma ancak yerel potansiyelin uluslararası etkileşimle buluşmasıyla mümkündür" dedi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen 'Global Design Forum' programının açılış resepsiyonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Dört gün sürecek program uluslararası ve yerel tasarımcıları İstanbul'da buluşturarak şehirde tasarım kültürünü kutlamayı ve tartışmayı hedefliyor. Etkinlik, sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un kurucusu olduğu İstanbul ve Londra merkezli düşünce platformu People Places Ideas (PPI) işbirliğinde düzenleniyor. Bulut, Global Design Forum İstanbul'un artistik direktörlüğünü de üstleniyor.

'BU ÖNEMLİ PLATFORMUN İSTANBUL'A TAŞINMASI, ŞEHRİMİZİN KÜLTÜR HARİTASINDAKİ YERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEKTEDİR'

Açılış resepsiyonunda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün kültürün, tasarımın mimarlık ve yaratıcı endüstriler dünyasının çok kıymetli bir buluşmasına ev sahipliği yapan Global Design Forum'un bu özel buluşmasında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kökeni, dünyanın en saygın tasarım etkinliklerinden biri olan London Design Festival'ne dayanan forum, 15 yılı aşkın süredir Victoria and Albert Museum bünyesinde düzenlenen düşünce liderliği platformunun uzantısı olarak İstanbul edisyonunu hayata geçirmektedir. Global Design Forum'un İstanbul edisyonunun hayata geçirilmesi, yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda Türkiye'nin kültürel vizyonunu, yaratıcı endüstrilerdeki iddiasını ve şehirlerimizin taşıdığı medeniyet birikimini dünyayla paylaşan güçlü bir adımdır. Bu önemli platformun İstanbul'a taşınması, şehrimizin küresel tasarım ve kültür haritasındaki yerini daha da güçlendirmektedir" dedi.

'İSTANBUL, TARİH BOYUNCA MİMARİNİN VE ZANAATIN MERKEZİ OLMUŞTUR'

Bakan Ersoy, "İstanbul, tarih boyunca yalnızca bir şehir değil; tasarımın, mimarinin ve zanaatın merkezi olmuştur. Yedi tepeli bu güzel şehir aynı zamanda; fikirlerin, kültürlerin, sanatın ve üretimin buluştuğu eşsiz bir medeniyetin de merkezi olmuştur. Bugün de aynı ruhla; geçmişin hafızasını geleceğin yaratıcı diliyle buluşturan yaşayan bir ilham kaynağıdır.İstanbul, bugün bu forumla dünyanın dört bir yanından gelen tasarımcıları sanatçıları bu eşsiz mirasın içinde bir araya getiriyor. Şehir geneline yayılacak kolektif yerleştirmeler, görsel ve işitsel anlatılar; İstanbul'un sesini uluslararası bir sese dönüştürecek. Bu yılki program 'Mekan Üretimi', 'Anlatıcılık', 'Tartışma' ve 'Yeniden Düşünme' olmak üzere 4 başlık altında gerçekleştirilecek. 'İstanbullar' platformu İstanbul'un güçlü fikirlerini, üreticilerini ve mekanlarını bir araya getirerek şehrin yaratıcı enerjisini sergilemiş olacak. Bugün yaratıcı ekonomiler dünya genelinde yalnızca estetik üretim alanı değil; aynı zamanda ekonomik büyümenin, şehir markalaşmasının ve toplumsal dönüşümün temel dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Türkiye de sahip olduğu genç nüfus, kültürel çeşitlilik ve yaratıcı potansiyel ile bu dönüşümün önemli aktörlerinden biridir. Çünkü kültürel kalkınma ancak yerel potansiyelin uluslararası etkileşimle buluşmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

'PAYLAŞILACAK FİKİRLER İNSANLIĞIN ORTAK HAYALİNE DE IŞIK TUTACAKTIR'

Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler; kültürel mirasın korunmasını olduğu kadar çağdaş üretimin desteklenmesini de stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Tasarım, mimarlık, yaratıcı endüstriler ve kültürel girişimcilik alanlarında ortaya çıkan her yeni fikir, Türkiye'nin kültürel diplomasisine ve marka değerine katkı sağlamaktadır. Bu forumun yapıldığı mekan da çok özel. Ecdat yadigarı Topkapı Sarayı Yerleşkesi'nin o ilham verici atmosferinde; geçmişin ihtişamı ile geleceğin vizyonu aynı çatı altında buluşuyor. Bu vesileyle, Global Design Forum İstanbul'un gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle bu önemli buluşmayı People Places Ideas iş birliğiyle hayata geçiren, aynı zamanda forumun artistik direktörlüğünü üstlenen değerli sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut başta olmak üzere katkı sunan herkesi kutluyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki dört gün boyunca burada yapılacak tartışmalar, kurulacak iş birlikleri ve paylaşılacak fikirler; yalnızca tasarım dünyasına değil, şehirlerin geleceğine, kültürel diyaloğa ve insanlığın ortak hayaline de ışık tutacaktır. Bu duygularla sözlerime son verirken, Global Design Forum İstanbul'un ülkemiz ve uluslararası tasarım dünyası için hayırlı olmasını diliyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı