Bakan Ersoy: Çingene Kızı Mozaiği'nin 13'üncü panelinin getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz

'GAZİANTEP BİZİ MOTİVE EDİYOR'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Dijital Sanat Müzesi'nin açılışı ile Gaziantep Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Her iki törende de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Öncelikli olarak yurt dışına kaçırılan önemli bir kültür varlığımızın bir parçasını da ülkemize geri getirmenin mutluluğunu hep beraber yaşadık sabah. Şimdi de Dijital Müze'nin açılışında burada buluşuyoruz. Tabii kültür varlıklarımıza sahip çıkmak asli görevimiz ama kültür varlıklarımızı ziyaretçilere en iyi şekilde anlatıp bunları gelecek nesillerle buluşturmak, en fazla kişinin erişimine ulaşacak şekilde lanse etmek de önemli bir görevlerimiz arasında yer alıyor. ve burada teknolojiyi, dijitali çağın gereklerini son teknolojileri kullanmak da çok çok önemli. Bu açıdan özellikle belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Çağı, teknolojiyi şehir olarak yakalamak için her daim elinden geleni yapıyor. Ortak çalışmalarda en başarılı sonuç aldığımız illerden biri, Gaziantep. Bu da bizi motive ediyor açıkçası yeni çalışmaların içerisinde. Diğer şehirlerimize de örnek olması nedeniyle hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'KURUMSAL YAPILAR VÜCUDA GETİRİYORUZ'

Gaziantep Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi'ne ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak gerek kültür ve sanat merkezleri olsun gerekse kütüphane yahut müzeler, inşa ettiğimiz her eserin insanımızın hayatına değer katmasını, zamanını hem keyifli hem verimli kullanmasına olanak sağlamasını, hangi alana özel inşa edilirse edilsin bilgiye, kültüre ve sanata yer vermesini ve öğrenme, eğlenme, deneyimleme gibi beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Bu sebeple daima sosyal yaşam alanı konseptini hayata geçiriyor, her yaş ve kesimin uğrak yeri olacak kurumsal yapılar vücuda getiriyoruz. 1788 kişilik oditoryumu ve 4000 metrekarelik kapalı fuar alanı ile bu merkezin Gazianteplilerin ticaret, kültür ve sanat hayatında ciddi etkisi olacağına inanıyorum. Kongre, sergi ve workshop salonları, cep sineması, işitme ve görme engelli seyirci salonları ve sosyal donatılarıyla gerçekten istisnai bir proje hazırlanmış. Her türlü temsilin yapılabilmesi için gerekli ses, ışık, dekor sistemlerine ve hareketli ön sahne platformuna sahip oditoryumu ile burada çok özel sanat buluşmalarının gerçekleşeceğini, çok renkli anların yaşanacağını da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yapı tamamlandığında, ekonomik hayattan sosyokültürel hayata şehrimiz için çok ciddi bir kazanım olacaktır ve sunduğu imkanlarla farklı kazanımlara da kapı açacağı şüphesizdir" diye konuştu.

Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı