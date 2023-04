Bakan Dönmez: Karadeniz gazı tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı. Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Törende konuşan Enerji ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan gaz keşfinin tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"Ümitsizliğe kapılmadık. İnandık ve sonunda başaracağımızı biliyoruz. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, her türlü ambargoya, her türlü yıldırmaya rağmen hamdolsun başardık. Çünkü bir hayalimiz vardı. İnandık, mücadele ettik. Ay yıldızın yüzünü yere eğmedik, her türlü ön yargıyı yıktık. Arayamazsınız dediler. Aradık. Bulamazsınız dediler bulduk. Çıkaramazsınız dediler. Çıkardık.

"BU GURUR TÜM TÜRKİYE'NİN"

Bugün Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi Filyos'tan dalga dalga tüm yurda yayılıyor. Bu eser 85 milyonun. Bu gurur tüm Türkiye'nin. Karadeniz gazı keşiften üretime kadar dünyanın en kısa sürede yapılan deniz geliştirme projesi olarak kayıtlara geçtik. İlk fazda on kuyuda günlük on milyon gaz üretilecek. İkinci günlük 40 milyon metreküp doğal gaz üreteceğiz. Türkiye'nin mevcut doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde otuzunu tek başına karşılayacak. Bir başka ifadeyle keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitededir.

"PROJEYİ REKOR BİR ZAMANDA TAMAMLADIK"

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için sahada 50'den fazla gemiyle çalıştık. Yanlarında da Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemilerimiz var. On bin kişi Karadeniz gazını, cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmek için canla, başla çalıştı. Bu süreçte Covid, küresel kriz ve depreme rağmen rekor bir zamanda projeyi tamamladık. Bu proje için yurt dışında uzun yıllar çalışıp, Türkiye'yi dönen onlarca insanımız mühendisimiz var. Babasının vasiyetini yerine getirmek için doğduğu topraklara yeniden dönen mühendislerimiz var. Her türlü baskıya karşı koyarak Türk vatandaşlığına geçen yabancı çalışanlarımıza kadar herkes buradan gecesini gündüzüne kattı. Yüz yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesini yakıldığı yerlerden biri de Sakarya. Yüzyıl sonra bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin enerjide bağımsızlık meşalesi yine Sakarya'dan. Yüz yılı geride bırakan tecrübemizle dünlere, bugünlere, yarınlara değil, yüzyıllara Türkiye yüz yılına ilham olmaya geliyoruz"