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Bakanlar Çiftçi ile Bak, Spor Güvenliği Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Bakanlar Çiftçi ile Bak, Spor Güvenliği Toplantısı'nı gerçekleştirdi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Güvenliği Toplantısı'nda yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Güvenliği Toplantısı'nda yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını değerlendirdi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak ile Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz Spor Güvenliği Toplantısı'nda, ligler başlamadan önce yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdik. Profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla; şehirlerimizde uygulanacak tedbirleri, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamalarını ve il bazında yürütülecek hazırlıkları ele aldık. Sporun birleştirici ruhuna yakışır şekilde; sahalarda rekabetin, tribünlerde fair play anlayışının hakim olması için bakanlıklarımız ve ilgili tüm kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da güçlendireceğiz. Sporcularımızın ve vatandaşlarımızın huzuru için yeni sezonda da gerekli bütün tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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