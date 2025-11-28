Bakan Bolat: Türkiye ile Fas arasındaki dış ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaştı

Türkiye- Fas İş ve Yatırım Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye- Fas Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlükte olduğu son 18 yılda Fas'ın Türkiye'ye ihracatı 9 kat, Türkiye'nin Fas'a ihracatı ise 8 kat artmıştır. 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ticaretin dengeli ve 'kazan-kazan' anlayışıyla sürmesini arzu ediyoruz" dedi.

DEİK/Türkiye- Fas İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye- Fas İş ve Yatırım Forumu'na Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Fas Krallığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejira, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Fas İşletmeleri Genel Konfederasyonu (CGEM) Başkanı Chakib Alj, DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, CGEM/Fas- Türkiye İş Konseyi Başkanı Najib Chraibi ve iki ülke iş dünyası temsilcileri katıldı.

'TÜRKİYE-FAS İLİŞKİLERİ SON 20 YILDA BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİ'

Forumun açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye-Fas ekonomik ilişkilerindeki bu buluşmamız önemli bir dönüşüm noktası olacaktır. Bu süreci, ocak ayı sonunda gerçekleştireceğimiz Fas ziyaretiyle sürdüreceğiz. Son üç ay içinde heyetlerimiz dördüncü kez bir araya gelmiş bulunuyor. Türkiye-Fas ilişkileri son 20 yılda büyük ilerleme kaydetti. 2006 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hız kazandı. Fas ve Türkiye, hem AB ile yaptıkları anlaşmalar hem de stratejik konumları itibarıyla yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir ortaklık içindedir. Fas; AB, Afrika ve ABD'ye açılım açısından, Türkiye ise Avrasya coğrafyasında, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği, Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerine erişim bakımından önemli bir konuma sahiptir. Her iki ülke de aldıkları uluslararası yatırımlar sayesinde endüstri alanında entegre değer zincirlerine dahil olmuştur" diye konuştu.

'200 YATIRIMCIMIZ 1 MİLYAR DOLAR CİVARINDA EKONOMİK KATKI SUNUYOR'

Bakan Bolat, "Türkiye olarak 2003 yılından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkileri 22 yıldan bu yana titiz biir şekilde uygulamaktayız. Türkiye- Afrika ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi 2003 yılında 5,5 milyar dolar iken, 2024 sonunda 37 milyar dolara yükselmiş ve 6,5 kat artış göstermiştir. Türkiye–Fas STA'sının yürürlükte olduğu son 18 yılda Fas'ın Türkiye'ye ihracatı 9 kat, Türkiye'nin Fas'a ihracatı ise 8 kat artmıştır. 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ticaretin dengeli ve 'kazan-kazan' anlayışıyla sürmesini arzu ediyoruz. Ticaretin yanı sıra yatırımlar da ilişkilere önemli katkı sağlamaktadır. Yatırımlardan çekinmemek gerekir; yatırımlar arttıkça dış ticaret de hızlanmaktadır. Fas'ta yaklaşık 200 yatırımcımız 1 milyar dolar civarında ekonomik katkı sunmaktadır. Bu toplantı, Türk ve Faslı iş insanlarının yatırım ve ticaret görüşmeleri yapacağı önemli bir buluşmadır. Otomotiv, tekstil ve müteahhitlik sektörlerinin temsilcileri burada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, "Türkiye'nin Finans ve Yatırım Ofisi, Faslı iş insanlarına bilgilendirmede bulunacaktır. Fas'ın 2030 yılında dünya kupasına İspanya ve Portekiz ile ortak ev sahipliği yapacak olması önemli bir gelişmedir ve kardeş Fas'ın kalkınmasına güçlü katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar Afrika'da 100 milyar dolarlık projeyi başarıyla tamamlayan müteahhitlerimiz, Fas'ta da 4,2 milyar dolarlık 113 adet inşaat projelerini hayata geçirmiştir. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ihtiyaç duyulacak yatırımlar için de iş birliğine hazırdırlar; stadyum yapımı ve modernizasyonu, otel inşaatı, demir ve karayolu projeleri, havalimanı kapasite artırımı gibi alanlarda Fas devleti ile ortak çalışmalar yürütmeye hazırdırlar. Bu görüşmelerin iki ülke iş insanları için olumlu ve somut sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay sonra resmi ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte Fas'a gerçekleştireceğimiz ziyarette, bugüne kadar ele alınan konulara ilişkin anlaşmaları imzalayacağız" ifadelerini kullandı.