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Ticaret Bakanı Bolat: Temmuz ihracatı 25,6 milyar dolarla rekor kırdı

Ticaret Bakanı Bolat: Temmuz ihracatı 25,6 milyar dolarla rekor kırdı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı ihracatının 25 milyar 600 milyon dolarla tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracatı olduğunu, yıllıklandırılmış mal ihracatının 278,6 milyar dolara, hizmetler dahil toplamın ise 401,1 milyar dolara ulaşarak üç rekor birden kırıldığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Dış Ticaret Verileri Toplantısı'na katıldı. Temmuz ayı ihracat verilerini açıklayan Bakan Bolat, "Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Yüzde 2,9 yaklaşık yüzde 3'lük bir artış bu, tarihteki en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracatı rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre Temmuz itibariyle 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Toplamda yıllıklandırılmışta 401,1 milyar dolara yükseldik. Biliyorsunuz yıla 396 milyar dolarla başlamıştık Aralık'tan sonra. Geçen ay 400,3 milyar dolardı bu ay da 401,1 milyar dolar olarak bu da rekor. Temmuz ayında 3 tane rekor rakam elde edilmiş oldu " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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