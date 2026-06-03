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Bakan Bolat, Oecd Bakanlar Konseyi Toplantısı Kapsamında Paris'te Bir Dizi Görüşme Gerçekleştirdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında Paris'te Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü ve ABD Ticaret Temsilcisi ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bolat, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ve ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Jamieson Greer ile görüştüğünü duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bolat, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ve ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Jamieson Greer ile görüştüğünü duyurdu. Bolat Sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ GENEL DİREKTÖRÜ NGOZİ OKONJO-İWEALA İLE GÖRÜŞTÜK"

"OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Dünya Ticaret Örgütünün 14. Bakanlar Konferansı (MC14) sonrasında izlenecek süreç, DTÖ reformu ve çok taraflı ticaret sisteminin daha etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmaları ele aldık. Küresel ticaretin öngörülebilirliği, şeffaflığı ve istikrarı açısından büyük önem taşıyan, kurallara dayalı, çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak, kurallara dayalı, kapsayıcı, adil ve etkin bir çok taraflı ticaret sistemine olan güçlü desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

"ABD TİCARET TEMSİLCİSİ JAMİESON GREER İLE GÖRÜŞTÜK"

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Paris'te, ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Jamieson Greer ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğe dönük iş birliği imkanlarını ele aldık."

Kaynak: ANKA
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