Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek ekonomi ve ticaret politikalarını değerlendirdi. Ardından Malkara Huzurevi'ni ziyaret eden Bolat, yaşlılarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gediz Coşkun ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Bolat, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, Türkiye ekonomisinde yürütülen çalışmalar ile ticaret alanındaki güncel politikalar değerlendirildi.

Programa AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, MHP Malkara İlçe Başkanı ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Görüşmede ilçedeki çalışmalar, bölgesel gelişmeler ile üretim ve ihracata yönelik hedefler ele alındı.

Bolat, daha sonra Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ve kurum yetkilileriyle görüşen Bolat'a, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile Malkara Kaymakamı Haluk Koç eşlik etti.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bolat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bolat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
