Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye, Avrupa Üretim Zincirinde Kritik Rol Oynayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yeni sanayi stratejisinde yer almasının ülkemizin üretim gücünü ve stratejik önemini vurguladığını belirtti. 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsamasının önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'nin otomotiv, makine, beyaz eşya ve kimya gibi birçok sektörde Avrupa için güvenilir bir üretim üssü konumunda olduğunu açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Yürüttüğümüz yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu güçlü temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde şekillenmesi önemli bir kazanım olmuştur" dedi.

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin üretim gücü ve stratejik konumu Avrupa sanayisi için vazgeçilmezdir. Avrupa Birliği'nin yeni sanayi stratejisinde Türkiye'nin yer alması, ülkemizin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki güçlü ve kritik rolünün açık bir teyidi olmuştur. Yürüttüğümüz yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu güçlü temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde şekillenmesi önemli bir kazanım olmuştur. Türkiye; güçlü sanayisi, gelişmiş üretim altyapısı ve 30 yılı aşan Gümrük Birliği ortaklığıyla Avrupa değer zincirlerinin en kritik halkalarından biridir" dedi.

'ÜLKEMİZ, AVRUPA İÇİN GÜVENİLİR BİR ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA'

Bolat, "Otomotivden makineye, beyaz eşyadan kimyaya kadar birçok sektörde ülkemiz, Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik üssü konumundadır. Önümüzde şimdi yeni bir fırsat alanı bulunmaktadır. Yıllık büyüklüğü 2,6 trilyon avroyu aşan AB kamu alımları pazarı, sanayimiz ve iş dünyamız için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Hedefimiz; firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmek, üretim kapasitemizi daha etkin değerlendirmek ve Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerindeki konumunu daha da ileri taşımaktır. Güçlü liderliği ile Güçlü Türkiye, üreten, rekabet eden ve küresel değer zincirlerinde söz sahibi olan güçlü bir ekonomidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
