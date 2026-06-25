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Bolat: Latin Amerika ile ticari ilişkiler güçlenecek

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldi. Bolat, Türkiye'nin bölgeyle ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve ekonomik iş birliğini derinleştirmek amacıyla temaslarını sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldi. Bolat, toplantıda ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve iş birliği imkanlarının artırılması ile tedarik zincirlerinde karşılıklı tamamlayıcılığın değerlendirilmesi konularının ele alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileriyle Ticaret Bakanlığı'nda kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bolat, toplantıda Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, yatırım ve iş birliği imkanlarının artırılması, iş dünyaları arasındaki temasların güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinde karşılıklı tamamlayıcılığın değerlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle uzun yıllara dayanan dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerini ekonomik alanda daha güçlü ortaklıklara dönüştürme iradesini bir kez daha teyit ettiklerini ifade eden Bolat, ortak refah ve karşılıklı kazanç anlayışı temelinde bölgeyle ekonomik ortaklıkların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Bolat, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Latin Amerika ve Karayipler Açılım Politikamız doğrultusunda, bölgemizle karşılıklı güvene dayalı, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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