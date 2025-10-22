Haberler

Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani ile yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısını Doha'da gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani eş başkanlıklarında düzenlenen Türkiye-Katar 11. Dönem Yüksek Stratejik Komite Toplantısı kapsamında Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Al Sani ile görüştüklerini ifade etti.

Görüşmede, tarım ve sanayi ürünlerinde yeni pazarlara giriş imkanları ile turizm ve finans başta olmak üzere hizmet sektörlerinde yeni işbirlikleri oluşturma fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Katar ile yürürlükte olan Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Anlaşmamız sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine taşımayı çok daha kolay ve sürdürülebilir kılacak imkanlara kavuştuğumuzu teyit ettik. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu kardeşlik, dayanışma ve ortak kalkınma vizyonu doğrultusunda, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere önümüzdeki yıl başında müteahhitlerimiz ve ihracatçılarımızın geniş katılımıyla JETCO toplantısını Doha'da gerçekleştirmeye karar verdik. Rabbim, bu güçlü işbirliğimizi daim ve hayırlı kılsın inşallah."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
