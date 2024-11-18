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Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü

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- Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakan Sudani ile görüştü.

- Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü

BAĞDAT - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakan Sudani ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarına devam ediyor. Bolat, ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve Kalkınma Yolu Projesinin ele alındığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudani'nin, Irak'ın Türkiye ile çeşitli alanlarda ciddi ve gerçek bir ortaklık kurmaya açık olduğunu belirtti. Irak hükümetinin, ülkedeki yatırım ortamını iyileştiren bir dizi ekonomik reform gerçekleştirdiğinin altını çizen Sudani, iki ülke arasındaki ticaret dengesini geliştirmeyi istediğini ifade etti. Irak'ta hızla büyüyen sanayi sektörüne dikkat çeken Irak Başbakanı, iki hafta sonra Irak-Türkiye Ekonomik ve Ticari Komisyon toplantısının gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Sudani'ye ileterek, Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında varılan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi için bir fırsat sunduğunu vurguladı. Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkat çeken Bakan Bolat, Türkiye'nin bölge ve dünya için önemli görülen söz konusu projeyi desteklemek üzere her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, Irak Başbakanı ticari ilişkileri görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU - Güncel
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