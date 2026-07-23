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Ticaret Bakanı Bolat, Habur Sınır Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu

Ticaret Bakanı Bolat, Habur Sınır Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş insanları ve STK temsilcileriyle toplantı yaptıktan sonra Habur Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek gümrük işlemleri ve lojistik faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

HABUR SINIR KAPISINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği toplantının ardından, Habur Sınır Kapısı'nı inceledi. Gümrük kapısı sahasını araçla gezen Bakan Bolat, sınır kapısında yürütülen gümrük işlemleri, lojistik faaliyetler ve mevcut çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı, sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirdi. Bakan Bolat'a Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Gürlek, Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Habur Gümrük Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ve Habur Gümrük Müdürü Hasan Bayram da eşlik etti.

Ziyaret, saha incelemelerinin tamamlanmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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