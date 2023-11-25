Bakan Bolat: 6 milyonun üzerinde Rus turist ağırlanacak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Rusya ile 2013 yılında 33 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, 2022 yılı sonunda 68 milyar doları geçtiğini, bu yıl sonunda yaklaşık 6 milyonun üzerinde Rus turistin Türkiye'de ağırlanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyet ile Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) olağan toplantısına katıldı. Bakan Bolat, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Bolat, Türkiye-Rusya Ticaret ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu 18'inci Dönem Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Bolat, ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan protokol metnini KEK eş başkanları olarak Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Novak ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı olarak birlikte imzaladıklarını söyledi. Protokolde yer alan maddeleri hayata geçirerek ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini ifade eden Bakan Bolat, "Protokolde; ticaret, gümrük, enerji, tarım, sanayi, standardizasyon, ulaştırma, turizm, müteahhitlik gibi birçok başlıklar bulunuyor. Protokolü, Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda izleyeceği rotayı belirleyen bir yol haritası olarak nitelendirebiliriz. Türkiye olarak bizim Rusya ile olan ilişkilerimizi belirleyen temel faktör, tarihi bağlar, iyi komşuluk ilişkileri, ortak menfaatlerimiz ve bağımsız karar alabilme kabiliyetidir. Bu anlayışa uygun olarak, karşılıklı adımlarımızı hızlandırarak iki ülke halkının refah seviyesinin artışına katkı sağlayacak çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Son yıllarda ticaret, turizm ve enerji alanında iki ülkenin oldukça yol kat ettiğini belirten Bakan Bolat, 2013 yılında sadece 33 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, 2022 yılı sonunda 68 milyar doları geçtiğini, bu yıl sonunda yaklaşık 6 milyonun üzerinde Rus turistin Türkiye'de ağırlanacağını söyledi. Bolat, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir bir çerçevede geliştirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerde ticaret ve turizm kadar ikili yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin de önemli olduğunu aktaran Bakan Bolat, şöyle konuştu: "Rusya'daki 3 milyar dolar civarında olan Türk yatırımları, Rus ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde Türkiye'ye gelmiş olan 14 milyar dolarlık Rus yatırımları da Türk ekonomisi için değerlidir. Bu kapsamda, karşılıklı yatırımların artması en önemli hedeflerimizden olmaya devam edecektir. Türk firmaları müteahhitlik alanında Rusya'da bugüne kadar yaklaşık 98 milyar dolarlık 2 bin 135 inşaat projeleri üstlenmiştir. Türk müteahhitleri ve teknik müşavirlik firmaları Rusya'nın alt ve üst yapısının daha da geliştirilmesine katkı sağlamaya devam etmeye hazırdır. Ulaştırma ve lojistik konularında, ürünlerimizin daha hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmesinin sağlanması amacıyla lojistik ilişkilerimizi çeşitlendirmek arzusundayız. Diğer taraftan, Rusya ile hem doğal gaz, hem nükleer, hem de petrol ürünleri alanında güçlü iş birliklerimiz ile enerji konusunda da ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz."