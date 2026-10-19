Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Bayraktar, Milli Güvenlik Kurulu konferansında enerji güvenliğini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, Milli Güvenlik Kurulu konferansında enerji güvenliğini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Bayraktar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği konferansında Türkiye’nin enerji güvenliğine dair sunum yaptıklarını açıkladı. Sunumda enerji vizyonu ve arz güvenliğine yönelik stratejik adımlar paylaşıldı; enerji güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğu vurgulandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, en kritik gündem maddelerimizden biri olan 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, en kritik gündem maddelerimizden biri olan 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' konusunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik. Enerji vizyonumuzu, gelecek hedeflerimizi ve enerji arz güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik stratejik adımlarımızı paylaştık; kurumlar arası istişare ve güçlü koordinasyonun bu süreçteki önemini vurguladık. Enerji güvenliğinin aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çektik. Devletimizin güvenlik yaklaşımını pekiştiren, kurumlar arası eş güdüm ve farkındalığı artıran bu buluşmayı hayata geçiren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 416 sitede yayınlandı.
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var

Eyvahlar olsun! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haberleri verdi

Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

Arda İspanya'yı karıştırdı!

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
İspanya'yı 'Adam Fırtınası' vurdu! Metrekareye 650 kilogram yağış düştü, 2 kadın hayatını kaybetti

Avrupa ülkesini "Adam Fırtınası" vurdu! 2 kişi öldü
Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Yağmacılara soğuk duş! Telefonlarına gelen mesajla donup kaldılar
Akşehir'de kahvehaneye av tüfeğiyle gelip rastgele ateş açtı! Ailesini görmeye gelen genç hayatını kaybetti

İzne gelmişti! Kahvehanede rastgele açılan ateşte can verdi