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Türkiye ve Irak enerji iş birliğini tam kapasiteye taşıma kararlılığı

Türkiye ve Irak enerji iş birliğini tam kapasiteye taşıma kararlılığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Irak enerji iş birliğinin mevcut altyapısının tam kapasiteyle değerlendirilmesi ve petrol, doğal gaz ile elektrik iletim hatları gibi somut projeler üzerinde duruldu.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile bir araya geldi. Bayraktar, "Görüşmemizde Türkiye-Irak enerji iş birliğinin mevcut altyapısının tam kapasiteyle değerlendirilmesi hususundaki ortak kararlılığımızı teyit ettik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin heyetinde yer alan Irak Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hüdeyir ve Irak Elektrik Bakanı Sayın Ali Saadi Vehib ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde Türkiye-Irak enerji iş birliğinin mevcut altyapısının tam kapasiteyle değerlendirilmesi hususundaki ortak kararlılığımızı teyit ettik. Petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere iş birliğimizi güçlendirecek somut projeler üzerinde durduk. Karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz ortak projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA
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