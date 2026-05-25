Hidrolik santrallerden nisanda rekor üretim

Güncelleme:
(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Nisan ayında hidrolik santrallerden elektrik üretimi 11,66 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sadece suyun gücüyle aylık toplam elektrik üretimimizin yüzde 41,4'ünü karşıladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayında hidrolik santrallerden elektrik üretiminin 11,66 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bayraktar paylaşımında, "Sadece suyun gücüyle aylık toplam elektrik üretimimizin yüzde 41,4'ünü karşıladık. Hidrolikteki bu artış, yerli ve yenilenebilir enerjideki genel üretimimizi de zirveye taşıyarak toplam elektrik üretimimizde yenilenebilir kaynakların payını yüzde 70,5'e, yerli kaynaklarımızın payını ise yüzde 83'e yükseltti. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
