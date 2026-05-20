İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi için geri sayım başladı: Bayraktar'dan açıklama

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne (İNRES 2026) ilişkin, "Ortak akılla, zorlu zamanlarda daha güvenli bir gelecek inşa etmek adına 22 Mayıs'ta İstanbul'da buluşuyoruz" dedi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) için geri sayım başladı. İNRES 2026, 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Konuya ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başlıyor. 9 ülkeden 7 bakan ve 3 bakan yardımcısının yanı sıra 45 ülkeden enerji ve maden sektörü temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimleri; küresel enerji güvenliğinden stratejik yatırım modellerine, hidrokarbonlardan kritik minerallere kadar sektörün geleceğini ele almak üzere bir araya gelecek. Ortak akılla, zorlu zamanlarda daha güvenli bir gelecek inşa etmek adına 22 Mayıs'ta İstanbul'da buluşuyoruz" dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; zirvede 3 ayrı oturum düzenlenecek. Zirvenin en önemli konu başlıklarından biri enerji güvenliği olacak. Bu kapsamda, 'Değişen Küresel Manzarada Enerji Güvenliği: Bağlantısallık ve İş Birliği' başlıklı 'Bakanlar Oturumu' gerçekleştirilecek. Söz konusu oturumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadıq, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed yer alacak.

YATIRIM STRATEJİLERİ GÜNDEMDE

Zirvenin önemli konularından biri de finansman ve yatırım olacak. Bu çerçevede zirvede, 'Belirsizliği Yönetmek: Hidrokarbonlar ve Mineraller İçin Yatırım Stratejileri' başlığıyla bir oturum düzenlenecek. Bakan yardımcıları ve uluslararası enerji şirketlerinin CEO'larının bir araya geleceği oturumda, enerji ve maden sektöründeki yatırım fırsatları, finansman modelleri ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Söz konusu zirvede; Suriye Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Giyas Dıyap, Sonatrach CEO'su Nour Eddine Daoudı, Subsea 7 Conventional Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier Blarıngham, TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yilmaz ve EDISON Başkan Yardımcısı Fabrizio Mattana yer alacak.

ZORLUKLAR VE FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Zirvede, 'Dönüşümü Tasarlamak: Zorluklar ve Fırsatlar' başlıklı bir oturum da düzenlenecek. Söz konusu oturumda enerji ve yatırım politikalarında devletlerin üstlenmesi gereken roller tartışılacak. Katılımcılar, enerji dönüşümü sürecinde kamu politikalarının önemini, finansmanı ve ülkeler arası iş birliği imkanlarını ele alacak. Söz konusu zirvede; Bulgaristan Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Temelkov, Romanya Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Cristian Silviu Buşoi, EPİAŞ CEO'su Taha Arvas, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Ekonomisti Claire Nicolas, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar yer alacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlar ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde, ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliği konularının değerlendirilmesi ve ayrıca, zirve marjında bazı anlaşmalara da imza atılması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı