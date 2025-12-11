Bakan Bayraktar: 2035'e kadar yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2035 yılına kadar sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu genişlemeyi rekabetçi ihaleler, iyileştirilmiş ve hızlandırılmış izin süreçleri ve şeffaf, piyasa tabanlı bir çerçeveyle destekliyoruz. Tüm bu yatırımları ve projeleri, sağlam ve proaktif bir düzenleyici mekanizmayla yürütüyoruz" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği'ne (ERRA) 25'inci kuruluş yıl dönümleri nedeniyle video mesaj gönderdi. ERRA'nın Eski Başkanı ve Stratejik Danışma Kurulu'nun mevcut başkanı olan Bakan Bayraktar, enerji sektöründe ileriki yıllarda yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların enerji sistemlerine entegrasyonu gibi zorluklarla karşılaşılacağına dikkat çekerek, "Ancak iyi bir düzenleyici çerçeve sayesinde istikrar ve öngörülebilirlik sağlayabilir, tüketicileri koruyabilir, yatırımcı nezdinde güven inşa edebilir, bilgi üretebilir ve inovasyonun önünü açabiliriz. ERRA; eğitim, karşılıklı öğrenme ve iyi düzenleme uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla bu düzenleyici kapasitenin inşasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle bu iş birliğine büyük önem veriyoruz ve ERRA'yı her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ERRA'NIN MİSYONU HAYATİ ÖNEMİNİ KORUMAKTADIR'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 120 gigavatı aştığını, bunun yüzde 60'ından fazlasını da yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu ifade ederek, "2035 yılına kadar sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu genişlemeyi rekabetçi ihaleler, iyileştirilmiş ve hızlandırılmış izin süreçleri ve şeffaf, piyasa tabanlı bir çerçeveyle destekliyoruz. Tüm bu yatırımları ve projeleri, sağlam ve proaktif bir düzenleyici mekanizma ile yürütüyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, küresel enerji görünümünün de hızla değiştiğini ve düzenlemelerin kalitesinin bu dönüşümün başarısını büyük ölçüde şekillendireceğini vurgulayarak, "İyi bir düzenleme riski azaltır, yatırımı çeker ve yeni teknolojilere olanak sağlarken, kötü düzenleme bunların tam tersine yol açar. Bu nedenle ERRA'nın misyonu hayati önemini korumaktadır" değerlendirmesinde bulundu.