Bakan Bak, Trabzonspor Başkanı Doğan'ı Kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti ve Ali Koç'a hizmetleri için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde Ertuğrul Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Güncel
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