Bakan Bak: İstanbul'daki Spor Tesisleri Deprem Korkusuna Karşı Açık

Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz;

Bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. "