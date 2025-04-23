Bakan Bak: İstanbul'daki Spor Tesisleri Deprem Korkusuna Karşı Açık

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem korkusu nedeniyle İstanbul'da geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinin hizmette olduğunu açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinin deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşların hizmetinde olduğunu açıkladı.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz;

Bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. "

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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