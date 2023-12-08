Çekmeköy Belediyesi Ömerli Kamp ve Eğitim Merkezi Açıldı

Çekmeköy Belediyesi Ömerli Kamp ve Eğitim Merkezi'nin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı.

Çekmeköy Belediyesi Ömerli Kamp ve Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Kaymakam Resul Çelik ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu yer aldı.

Açılışta konuşan Bakan Bak, "Böylesine tesisleri gençlerimize kazandırmak, ülkenin dört bir yanında bizim yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi. 40 sporcunun kamp yapabileceği, futbolcuların müsabakalar yapabileceği UEFA standartlarında bir tesis var. Küçük halı sahası ve kapalı salonu var. Bu tesisler, bu bölgenin gençlerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER SPOR YAPTIKÇA TAKDİR GÖRÜYOR"

Gençlerin spor yaptıkça takdir gördüğünü söyleyen Bakan Bak, "Tüm ailelere, büyüklere, annelere, babalara sesleniyoruz; çocuklarınızı alın spor tesislerine gelin. Buralarda çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka spor yaptıralım. Düşünün bir evde uyuşturucu kullanan bir genç var. Çevresine vereceği sıkıntıyı düşünün. Bir de spor yapan çocukların olduğu, gençlerin olduğu bir ev düşünün. Gençler spor yaptıkça takdir görüyor. Dolayısıyla huzurlu bir ortam var. Bu yüzden herkesi spor tesislerine bekliyoruz" dedi.

"BU TESİSLER HERKES İÇİN YAPILIYOR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projeleri hakkında da konuşan Osman Aşkın Bak,"Gençlerimiz, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme öğreniyor. Bu tarz projelerle 10 milyona yakın gencimize yüzme öğretiyoruz. Bu tesisler herkes için yapılıyor. Başkan bizden havuz istedi, Çekmeköy'e havuz feda olsun, hayırlı olsun. Her yere tesis yapıyoruz, o mahallemize de yüzme havuzu kazandıracağız" sözlerini sarf etti.

"BİRÇOK ULUSLARARASI ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Birçok uluslararası organizasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Bak, "2023 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber yapacağız. Türkiye, uluslararası spor organizasyonlarda her zaman tercih edilen bir ülke. Geçen yıl UEFA Şampiyonalar Ligi finalini yaptık, onun dışında birçok uluslararası organizasyonu da gerçekleştirdik. A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ediyoruz. Onlar da grubunda lider olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na Almanya'ya gidiyor. Almanya zaten bizim memleketimiz gibi. Orada sanki Türkiye'de oynuyormuş gibi oynayacaklar. Güzel bir kura çektik. Onlara da başarılar diliyoruz. Yapılan yatırımlarla Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyoruz. Diğer branşlardaki bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları ve yine orada ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğiz" dedi.

"BU SOYKIRIMI YAPANLARI LANETLİYORUZ

Gazze'de yapılan soykırımla ilgili de konuşan Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, çocuklar uyurken sessiz kalınır ama çocuklar katledilirken sesimizi yükseltmeliyiz diyor. Tüm dünyaya şunu söyleyeceğiz, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, özgür Kudüs, özgür Filistin, özgür Gazze. Bu soykırımı yapanları lanetliyoruz. Güçlü olmalıyız gençler. Bu bölgede güçlü bir Türkiye olmalı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Çekmeköy senden yanadır, İstanbul senden yanadır, Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan."

Bakan Bak, Çekmeköy Belediyesi Ömerli Kamp ve Eğitim Merkezi'nin açılışının yanı sıra çevredeki Dr. Mimar Kadir Topbaş Spor Kompleksi ve Celal Erdoğan Spor Tesisleri'ne de ziyarette bulundu.