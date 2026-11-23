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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde yapılan 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadığı üçüncülük maçında rakibini 3-0 yenerek bronz madalya kazanan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. 2018'de final oynayan, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımızın bu yıl da madalya kürsüsünde yer alması gurur vericidir. Elde edilen Dünya Kupası üçüncülüğünde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA