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Kaymakam Kazanasmaz, pazar esnafı ve vatandaşla buluştu

Kaymakam Kazanasmaz, pazar esnafı ve vatandaşla buluştu
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Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Kazanasmaz, beraberindeki Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin ile pazar yerindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Pazarda kadın esnafın çok olmasının mutluluk verici olduğuna değinen Kazanasmaz, "Kadın satıcıların çok olması memnuniyet verici. İlçe içinde esnafların çok olması da çok güzel." ifadesini kullandı.

Kazanasmaz, esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Kaynak: AA
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