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Bahçelievler'de tek tekerlekli motosiklet kazası

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Bahçelievler'de D-100 Karayolu üzerinde tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yanında ilerleyen motosikletliye arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolunda tek tekerlek üzerinde giden motosiklet sürücüsüyle, yanında ilerleyen motosikletliye arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Cuma günü saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, dizlerini koltuğun üzerine koyarak motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, yanında motosikletle ilerleyen arkadaşının yanına yaklaştığı sırada kaza meydana geldi.Arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü, önceki iki motosiklete çarptı. Kazanın ardından sürücüler yola savruldu. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Motosiklet Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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