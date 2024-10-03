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Bahamalar Bayraklı Kruvaziyer Marmaris'e Geldi

Bahamalar Bayraklı Kruvaziyer Marmaris'e Geldi
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Bahamalar bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. 570 yolcu ve 417 personeli bulunan gemi, gümrük işlemlerinin ardından turistlerin tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmesine olanak tanıdı.

Bahamalar bayraklı kruvaziyer " Seabourn Encore", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Antalya Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 570 yolcu ve 417 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Geminin, gece saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Bahamalar Marmaris Bayraklı

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