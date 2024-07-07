Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Başkent Millet Bahçesi'nde Gerçekleştirildi
Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı ve spor etkinlikleri düzenlendi.
Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde bağımlılıkla mücadele etkinliği gerçekleştirildi.
Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.
Şahin ve Yavaş, Başkent Millet Bahçesi'nde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, spor federasyonları ve kulüplerinin kurduğu stantları gezdi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Müzik dinletileri ve gösterilerle devam eden etkinlikte, vatandaşlar, farklı branşlarda spor yapma imkanı buldu, bağımlılığa karşı bilgilendirildi.