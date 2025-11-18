Haberler

Bağcılar İstoç'ta Züccaciye Dükkanında Yangın

Bağcılar İstoç'ta Züccaciye Dükkanında Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi'nde bir züccaciye dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

BAĞCILAR İSTOÇ Ticaret Merkezinde bulunan züccaciye dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, İSTOÇ Ticaret Merkezi 2420 sokakta bulunan 2 katlı züccaciye dükkanının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.00 sıralarında çıktı. İş yeri sahibi bodrum kattan dumanların çıktığını görüp çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etse de alevleri söndüremedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Hasan Hüseyin Özcan "İş yerinde yangın çıktı, bu hale geldi. Ölen yada yaralanan olmadı, sadece hasar oluştu. Bodrum katta çıkmış yangın, itfaiye söndürüyor şuan" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın sert çakıldı, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Böcek ailesinin sonunu getiren otelle ilgili şoke eden ayrıntı! Firmanın ilk vukuatı değilmiş

Ailenin sonunu getiren otelle ilgili vahim ayrıntı! İlk vukuat değil
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.