Bağcılar'da Ticaret Merkezinde Yangın Çıktı

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde başlayan yangın, çevre iş yerlerine sıçrayarak hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken toplamda 17 işletmenin zarar gördüğü belirtildi.

Bağcılar'da, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ticaret merkezinin 10. adasında plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın bitişiğindeki iş yerlerine de sıçradı.

Zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın sırasında bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül, gazetecilere, "Toplamda 17 işletme zarar gördü. Bunların bazılarının cephesi yanmış. Bazılarının, görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu anda yangın kontrol altında. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

