İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar
İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir tekstil üretim iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul Bağcılar'da bir tekstil iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırıda yaralanan kimse olmadı.
- Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Bağcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 2282. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapan iş yerine otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.
İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırının meydana geldiği iş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.