Haberler

Bağcılar'da Kuyumcu Soyma Girişimi

Bağcılar'da Kuyumcu Soyma Girişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir kuyumcu dükkanına gelen dört kişi, kepengi açarak içeri girmeye çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şüpheliler, çanta ve balyozla olay yerinden uzaklaştı.

BAĞCILAR'da öğle saatlerinde kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi önce iş yerinin kepengini açtı ardından da kapsını balyozla kırdı. Çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheliler olay yerinde hızla kaçtı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede bulunan kuyumcu çalışanları Cuma namazı kılmak için iş yerini kapatarak dükkandan ayrıldı. Çalışanların iş yerinden çıkmasının ardından kasklı 4 kişi kuyumcu dükkanının önüne geldi. İşlek caddeden geçenlere aldırış etmeyen 4 kişi önce dükkanın kepengini açtı. Daha sonra da yanlarında bulunan balyozla kuymcunun kapısını kırdı. Bu sırada çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan 4 şüpheli yanlarında bulunan çantayı olay yerinde bıraktıktan sonra ellerindeki balyozu da ara sokakta bulunan çöp konteynerine attı. Şüpheliler daha sonra dükkan önüne geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

ÇANTA VE BALYOZU ATIP KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen olis ekipleri kuyumcu dükkanı çevresine güvenlik şeridi çekerek iş yerinde ve çevresinde incemelerde bulundu. Şüphelilerin kaçarken attığı çanta ve balyoz ise, detaylı inceleme yapılmak üzere üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

'BİR ANDA İÇERİ GİRDİLER'

Görgü tanığı Yusuf Şen "İlk önce geldiler 3-4 tur attılar burada. En kolay anı kolladılar. Bir anda geldiler ellerinde valiz balyoz herşey vardı. Bir anda girdiler içeri kepengi kırdılar sonrasında camı kırmaya çalıştılar. Camı kırmakta çok zorlandılar. Çok zor olacağını anlayınca kaçtılar. Toplamda 4 kişilerdi 2 motosiklet vardı. Heryerleri kapalıydı. Yüzleri kapalıydı kafasında kask vardı. Silah yoktu yanlarında sadece balyozla geldiler. Çevredeki esnaf müdahale etti ama korkmadılar en son ana kadar kırmak için uğraştılar. Camı çok zor kırdılar ondan sonra kaçtılar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi

Kayyum heyetinde sürpriz istifa! Fotoğraftan bir kişi eksildi
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı

Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

Ali Koç'tan seçim hamlesi: Efsane isim geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu

Genç kadın tatil için kaldığı apartta ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.