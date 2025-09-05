Bağcılar'da Kuyumcu Soyma Girişimi

BAĞCILAR'da öğle saatlerinde kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi önce iş yerinin kepengini açtı ardından da kapsını balyozla kırdı. Çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheliler olay yerinde hızla kaçtı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede bulunan kuyumcu çalışanları Cuma namazı kılmak için iş yerini kapatarak dükkandan ayrıldı. Çalışanların iş yerinden çıkmasının ardından kasklı 4 kişi kuyumcu dükkanının önüne geldi. İşlek caddeden geçenlere aldırış etmeyen 4 kişi önce dükkanın kepengini açtı. Daha sonra da yanlarında bulunan balyozla kuymcunun kapısını kırdı. Bu sırada çevredekilerin bağırması üzerine paniğe kapılan 4 şüpheli yanlarında bulunan çantayı olay yerinde bıraktıktan sonra ellerindeki balyozu da ara sokakta bulunan çöp konteynerine attı. Şüpheliler daha sonra dükkan önüne geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

ÇANTA VE BALYOZU ATIP KAÇTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen olis ekipleri kuyumcu dükkanı çevresine güvenlik şeridi çekerek iş yerinde ve çevresinde incemelerde bulundu. Şüphelilerin kaçarken attığı çanta ve balyoz ise, detaylı inceleme yapılmak üzere üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

'BİR ANDA İÇERİ GİRDİLER'

Görgü tanığı Yusuf Şen "İlk önce geldiler 3-4 tur attılar burada. En kolay anı kolladılar. Bir anda geldiler ellerinde valiz balyoz herşey vardı. Bir anda girdiler içeri kepengi kırdılar sonrasında camı kırmaya çalıştılar. Camı kırmakta çok zorlandılar. Çok zor olacağını anlayınca kaçtılar. Toplamda 4 kişilerdi 2 motosiklet vardı. Heryerleri kapalıydı. Yüzleri kapalıydı kafasında kask vardı. Silah yoktu yanlarında sadece balyozla geldiler. Çevredeki esnaf müdahale etti ama korkmadılar en son ana kadar kırmak için uğraştılar. Camı çok zor kırdılar ondan sonra kaçtılar" diye konuştu.