Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın

İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2420. Sokak'taki 2 katlı bir züccaciye dükkanının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.