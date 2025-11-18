Haberler

Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın

Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bağcılar'daki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bir züccaciye dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2420. Sokak'taki 2 katlı bir züccaciye dükkanının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın sert çakıldı, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

Eşine ütüyle vurup çocuklarını da darbetti
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Ekvador'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: 21 ölü
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.