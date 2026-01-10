Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kocabaş çalışmaları hakkında bilgi verdi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Kocabaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bafra OSB'nin gelişimine dikkat çeken Kocabaş, "Bafra Organize Sanayi Bölgemiz, 111 parselin 93'ünün tahsis edildiği, yüzde 84 doluluk oranına ulaşmış güçlü bir üretim merkezi konumundadır. Yaklaşık 2 bin 400 kişilik istihdam ile ekonomiye ciddi katma değer sağlıyoruz. 2022 yılı sonuna göre fiili doluluk oranında yüzde 52, istihdamda ise yüzde 56 artış sağladık." dedi.

Sanayicilere sunulan altyapı hizmetlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Kocabaş, "Temizlik aracı temini, güvenlik noktası, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Merkezi gibi hizmetlerle güvenli çalışma ortamı sunuyoruz. Bafra OSB - Kolay Yolu bağlantı köprüsünü 2026 yılında tamamlayarak bölge ulaşımını duble yol ile taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Sera ve su ürünleri yatırımlarına dair detaylar paylaşan Kocabaş, şunları kaydetti:

"Bafra Sera OSB yüzde 87 doluluk oranına ulaştı, 1500 kişilik istihdam hedefiyle yatırımlar sürüyor. Yakakent Su Ürünleri İhtisas OSB'de ise altyapı çalışmaları devam ediyor, burada 1200 kişilik istihdamla ihracat potansiyelimizi artıracağız. Ayrıca Alaçam OSB'de 2026 yılında arsa tahsislerine başlayarak bu ilçemizi de sanayi bölgelerimize dahil edeceğiz."

Sosyal projeleri kalkınmanın bir parçası olarak gördüklerini anlatan Kocabaş, "850 kişilik OSB Camisi projemizin temelini yakında atıyoruz. Onay sürecindeki OSB Kreşi projemizle de çalışan annelerin istihdama katılımını desteklemeyi ve iş gücü kayıplarını azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kocabaş, Bafra TSO Dergisi'nin yeni sayısının ve "Yöresel Lezzetler" özel yayınının çıktığını da hatırlatarak, tüm paydaşlarla ortak akıl içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.