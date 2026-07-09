Samsun'da zararlılarla mücadele için doğaya uğur böceği salındı

Samsun'un Bafra ilçesinde sürdürülebilir tarımın desteklenmesi amacıyla zararlılarla biyolojik mücadele için doğaya uğur böceği salımı gerçekleştirildi.

BM Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Hibeler Programı (SGP) Küresel Müdürü Slobodan Tagic, COMDEKS Program Müdürü Rissa Edoo, Keidanren Doğa Koruma Fonu Başkanı Keiji Nishiawa, GEF SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun ile beraberindeki Japon heyet, Sürmeli Mahallesi'ndeki doğaya uğur böceği salım programına katıldı, tarım alanlarında incelemede bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Japonya Çevre Bakanlığı ve Japonya Keidanren Doğa Koruma Fonu tarafından destek verilen, Kimse Geride Kalmasın Sürdürülebilirlik Derneği tarafından yürütülen "Doğada Denge Üründe Kalite Projesi" ile zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Projenin yürütücüsü Figen Ar, AA muhabirine, proje ile kadın çiftçilere pestisit kullanımı yerine faydalı böceklerle doğal yöntemlerle tarım yapmayı öğrettiklerini söyledi.

Projenin dijitalleşme süreci ve teknolojik altyapısı hakkında bilgi veren Ar, "Japon destekçilerimiz projemizi çok beğendikleri için bütçede yer almayan ekstra katkı sağlayarak dijital zararlı tuzakları kurmamıza imkan tanıdı. Bu sayede proje sahamıza giren zararlı böcekleri cep telefonlarımızdan anında izleyebiliyoruz. Popülasyonları hakkında bilgi sahibi olarak alacağımız önlemleri uygulamaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin danışmanı Prof. Dr. İsmail Karaca ise elma ve çilek bahçelerinde yararlı böcek salımı yapıldığını dile getirerek, "Önce elma bahçesine giderek dijital cihazlarla erken uyarı sisteminin nasıl çalıştığını, biyolojik mücadele faaliyetlerini aktardık. Japon misafirlerimizle uğur böceği salımı gerçekleştirerek zararlıları kimyasal uygulamadan nasıl baskı altına aldığımızı gösterdik. Ardından çilek alanına geçerek ilaçsız, sağlıklı tarım uygulamalarını paylaştık. Misafirlerimiz kendi elleriyle topladıkları doğal ürünleri tüketti." dedi.

Proje ortaklarından Bafra Dönüşüm Kadın Kooperatifi Başkanı Gülşen Hekimoğlu'na ait aronya tarlasını da gezen katılımcılara organik çilek ikram edildi.

Programa katılan Sürmeli Köyü Derneği Başkanı Aşire Yılmaz da misafirlere yöresel yiyecekler ikram etti.