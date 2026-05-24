Samsun'da afat kurban töreni düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde tarımsal üretimin kazasız geçmesi ve afetlerden korunması amacıyla kurban kesilip dualar edildi. Programa Bafra Belediye Başkanı, Ziraat Odası Başkanı ve çiftçiler katıldı.

Komşu Pınar ve Böğürtlenli mahalle camisinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Yeni üretim sezonunun tüm çiftçilerimiz için kazasız, belasız ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması ve topraklarımızın her türlü afetten korunması en büyük duamızdır." şeklinde konuştu.

Programın ardından üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğe Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, muhtarlar ile çevre mahallelerden gelen çiftçiler katıldı.

Duaların ardından davetlilere yöresel lezzetlerden keşkek, et haşlama ve ayran ikramlarında bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek
