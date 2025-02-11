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Bafra Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi

Bafra Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi
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Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki zincir marketlerde hijyen kuralları ve fiyat kontrolü gerçekleştirdi. Başkan Hamit Kılıç, denetimlerin vatandaşların sağlığı için düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti, reyon fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi olarak vatandaşın alışveriş yaptığı marketlerde denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması, ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kılıç, denetimlerin vatandaşların sağlığı ve haklarının korunması adına düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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