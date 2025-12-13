Haberler

BAE ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ikili işbirliği konularını görüşerek bir mutabakat zaptı imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı ve çeşitli fırsatları görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile ikili işbirliğini geliştirme yollarını görüşerek, iki ülke arasında siyasi istişarelere ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakan Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Sırbistanlı mevkidaşı Djuric ile bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesinde iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve kapsamlı ekonomik ortaklık çerçevesinde, çeşitli sektörlerde ikili işbirliği olanakları ele alındı.

Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınarak bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede ayrıca iki ülke arasında siyasi istişarelere ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Bin Zayid, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar üzerine kurulu sağlam temellere dayandığını ve etkili uluslararası ortaklıkların seçkin bir modelini temsil ettiğini belirtti.

