Haberler

Bae Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya'nın özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ekonomik işbirliği ve Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesi konuları ele alındı.

ABU DABİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış yatırımlar ve ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ile bir araya geldi.

Pazar günü gerçekleşen toplantıda karşı tarafa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını ileten Dmitriyev, BAE'nin, diyaloğu ve Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını teşvik amacıyla ABD, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelere ev sahipliği yapmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele alan iki taraf, ortak ilgi alanlarına giren konularda da görüş alışverişinde bulundu.

BAE'de cumartesi günü sona eren görüşmelerde Rusya ve Ukrayna doğrudan temasa geçmiş, ancak ABD'nin de katıldığı iki gün süren toplantıların ardından herhangi bir somut anlaşma ya da ortak bildiri açıklanmamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek