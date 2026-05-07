BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Rum lider Hristodulidis ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik konuları da ele alındı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, çalışma ziyareti kapsamında Abu Dabi'de bulunan Hristodulidis ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Taraflar ayrıca, GKRY'nin mevcut AB Konseyi dönem başkanlığı kapsamında BAE-AB ortaklık ilişkilerini değerlendirdi.

Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler ile bunların bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri de ele alındı.

WAM'ın haberine göre Hristodulidis, İran'ın BAE ve diğer Körfez ülkelerine saldırılarını kınayarak, bunun devletlerin egemenliği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali niteliğinde olduğunu ifade etti.

BAE ile GKRY arasında Şubat 2022'de stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
