Haberler

BAE, Hindistan ile yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ile savunma ve teknoloji başta olmak üzere yaklaşık 5 milyar dolar değerinde yatırım anlaşmaları imzaladı. Abu Dabi'deki görüşmede stratejik ortaklık genişletildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ile yaklaşık 5 milyar dolar değerinde yatırım anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili işbirliğini görüştü.

Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklığı genişletmeyi hedefleyen bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

BAE ve Hindistan, savunma ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanları kapsayan 18,36 milyar dirhem (yaklaşık 5 milyar dolar) değerinde yatırım anlaşmalarına imza attı.

Söz konusu anlaşmalar, BAE ve Hindistanlı petrol şirketleri arasında stratejik işbirliğinin yanı sıra iki ülke savunma bakanlıklarının "Stratejik Savunma Ortaklığı Çerçeve Anlaşmasını" kapsıyor.???????

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, bu sabah resmi ziyarette bulunmak üzere BAE'ye geldi. Görüşmelerin ardından ülkeden ayrılan Modi'nin Avrupa'ya geçerek İsveç, Norveç, İtalya ve Hollanda'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Narin Güran davasında yeni gelişme! Başsavcılık karara itiraz etti
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Açılan pankart bomba
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...