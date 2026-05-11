BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Zelenskiy ile ikili işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekonomi ve kalkınma alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığı görüşmede, kapsamlı ekonomik ortaklık çerçevesinde işbirliğini geliştirme olanakları konuşuldu.

Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bunların bölgesel, küresel barış ve güvenliğe etkilerinin ele alındığı görüşmede, uluslararası deniz güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "İran'ın BAE'deki sivil vatandaşların yanı sıra sivil tesis ve altyapıyı hedef alan saldırılarını" kınadığı kaydedildi.

Zelenskiy'nin söz konusu saldırıların BAE'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği baltaladığına işaret ettiği de aktarıldı.