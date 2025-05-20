BAE'de 33 Milyon Dolarlık Akıllı Tarım Merkezi Kuruluyor

BAE'de 33 Milyon Dolarlık Akıllı Tarım Merkezi Kuruluyor
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Silal firması, Çinli Shouguang Vegetable Industry Group ile stratejik bir ortaklık yaparak Abu Dabi yakınlarındaki El Ayn'da 33 milyon dolarlık bir akıllı tarım teknolojisi merkezi kuracak. Yeni tesis, yapay zeka ve robotik teknolojilerle donatılacak ve çevresel etkileri azaltmak için güneş enerjisi kullanılacak.

ABU DABİ, 20 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri tarım teknolojisi firması Silal, Abu Dabi yakınlarındaki El Ayn'da 33 milyon ABD doları değerinde bir akıllı tarım teknolojisi merkezi kurmak üzere Çinli Shouguang Vegetable Industry Group (SVG) ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Silal'ın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 100.000 metrekare alana kurulacak olan tesis, yapay zeka, robotik teknolojiler ve BAE'nin kurak iklimine uygun gelişmiş sera sistemlerini bünyesinde barındıracak. Proje ayrıca çevresel etkiyi azaltmak için güneş enerjisinden de yararlanacak.

Tesis bünyesinde yapay zeka laboratuvarları, otomasyonlu sulama sistemleri, hasat sonrası işleme üniteleri ve lojistik merkezleri bulunacak. Su ve gübre kullanımını yüzde 30 oranında azaltmayı hedefleyen merkezde, onlarca farklı ürün çeşidinin yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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