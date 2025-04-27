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Babadağ Ultra Maratonu'nda Dereceye Girenler Açıklandı

Babadağ Ultra Maratonu'nda Dereceye Girenler Açıklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu sona erdi. 15 ülkeden 500 sporcunun katıldığı etkinlikte, çeşitli kategorilerde dereceye girenler ödüllerini aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ve Babadağ Teleferik iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 ülkeden 500 sporcu 5 etapta mücadele etti.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

56 kilometre erkekler: Yevhenii Yermolenko, Vladimir Ivanov, Mehmet Aksu

56 kilometre kadınlar: Rezede Galyamova, Müjde Özdemir, Yalia Vatagina

24 kilometre erkekler: Tezcan Ad, Çağatay Kaya, Murat Bestami Kuyucak

24 kilometre kadınlar: Meral Cincil, Esra Tüysüz, Songül Albayrak

15 kilometre erkekler: Erkan Çiftçi, Karim Ramadan, Rıdvan Taş

15 kilometre kadınlar: Nuray Bulut Göktepe, Halide Kaya, Leyli Shaymardanova

14 kilometre erkekler: Murat Orak, Gökhan Yüce, Mustafa Yılmaz

14 kilometre kadınlar: Üzüm Sevgül Kaçak, Lidia Birer, Nilay Özdemir

5 kilometre erkekler: Joe Stone, Ömer Akbaba, Mustafa Erdem

5 kilometre kadınlar: Ravza Aktan, Elif Karabulut Dağdelen, Asiye Kocabıyık

Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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