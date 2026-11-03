Babacan fon krizinde iktidara, samimiyse listeyi derhal açıklaması çağrısını yaptı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizine ilişkin, "İktidarın cevaplaması gereken esas soru şudur: Sadece piyasa aktörlerine ve bürokrasiye bakmakla mı yetineceksiniz? Siyasi iktidar içindeki sorumluları da bulacak mısınız? Eğer samimiyseniz, şu listeyi derhal açıklayın" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İşin başında söyledik: Bu bir şer üçgenidir. Bu kadar büyük bir dolandırıcılığın, bu kadar uzun süre devam etmesi ancak ve ancak;

(1) Piyasa aktörleri,

(2) Bürokrasi,

(3) Siyasi iktidar içinden insanların örgütlü bir işbirliğiyle olur.

Aradan bir buçuk ay geçtikten sonra da olsa hükümetten gelen açıklamalar, bu tespitimizin haklılığını ortaya koyuyor. Şimdi iktidarın cevaplaması gereken esas soru şudur: Sadece piyasa aktörlerine ve bürokrasiye bakmakla mı yetineceksiniz? Siyasi iktidar içindeki sorumluları da bulacak mısınız? Eğer samimiyseniz, şu listeyi derhal açıklayın."

Kaynak: ANKA