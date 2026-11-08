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Babacan, emekli aylığı düzenlemesinde emeklilerin sandıkta mesaj vereceğini söyledi

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Babacan, emekli aylığı düzenlemesinde emeklilerin sandıkta mesaj vereceğini söyledi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ve yıllardır karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği unutmayacağını belirtti. Babacan, emeklilerin iktidara gerekli mesajı sandıkta vereceğini söyledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, "Emin olun, yaşadıkları geçim sıkıntısını, yıllardır karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği unutmayacaklar, iktidara gerekli mesajı sandıkta verecekler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, iktidarın yıl sonuna yetiştirmeye çalıştığı emekli aylığına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.

Babacan, "Emeklilerimiz iktidarın aklına gelmeye başladıysa, seçim yaklaşıyor demektir. Ama emin olun, yaşadıkları geçim sıkıntısını, yıllardır karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği unutmayacaklar, iktidara gerekli mesajı sandıkta verecekler" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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