Babacan'dan Erdoğan'a Sanal Kumar Tepkisi: "devlet Eliyle Kumarı Teşvik Edemezsiniz"

(ANKARA) DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bahis ve kumar sorununa ilişkin olarak yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Devlet eliyle kumarı teşvik edemezsiniz. Devlet eliyle gençlerimizi zehirleyemezsiniz. Öyle kafanızı kuma gömerek bu işten de kurtulamazsınız. Kalkın ve kendi ellerinizle yaydığınız bu pisliği temizleyin" çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Mevzubahis Gençler" başlığıyla yayımladığı videoda, şunları kaydetti:

"İktidar herkesin cebine bir kumarhane açtı"

"Ülkemizi saran, aileleri yıkan, toplumumuz için büyük bir beka tehditi haline gelen önemli bir konu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Mevzumuz: Bahis, kumar. Yüzbinlerce aileden feryat yükseliyor. 'Çocuğum kumara bulaştı, borca battı, bunalıma girdi' diye feryat ediyorlar. Biliyorsunuz, ta 1990'lardan bu yana ülkemizde kumarhane açılmasına izin verilmez. Niçin? Çünkü bu ülkede kumar yüzünden vaktiyle nice cinayetler işlenmiş, nice intiharlar olmuş, nice aile faciaları yaşanmış. Ardından kumarhaneler kapanmış, bir daha da açılmasına da müsaade edilmemiş. Ancak son yıllarda, iktidar herkesin cebine bir kumarhane açtı. Akıllı telefonu olan herkes bahis ve kumar sitelerine kolayca ulaşabiliyor.

"Erdoğan'ın imzasıyla döndü kumarın vergisini yarı yarıya azalttı"

Her alanda vergileri artıran hükümet, geçtiğimiz yılbaşında Sayın Erdoğan'ın imzasıyla döndü kumarın vergisini yarı yarıya azalttı. Evet yanlış duymadınız: Her şeyin vergisi arttı, kumarın vergisi bizzat Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla tekrar düşürüldü. Dikkatiniz çekiyorum: Devletin izin verdiği, herkesin cebine soktuğu kumar uygulamalarından bahsediyorum.

"Cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın; dönün, sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün"

Yasal dediğimiz kumarı oynatan kim? İktidarı sürekli destekleyen, iktidar ne dese yapan bir medya kuruluşu. Yani iktidarın kankası. Unutmayın arkadaşlar; kumarda sürekli kazanan, hiç bir zaman kaybetmeyen biri vardır. Kimdir o? Kumarı oynatandır. Kumarı oynatanlar, topladıkları paranın sadece bir kısmını oynayanlara dağıtırlar. Bazılarının ağzına bir parmak bal çalar, gerisini cebine de atarlar. Paranın büyüğünü kumarı oynayan değil oynatan kazanır. İnanın tehlike çok büyük. Siz bir yandan dönün Diyanet İşleri Başkanlığı'na Cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın; öte yandan dönün, sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün. Ayıp yahu ayıp. Bu yaptığınız ikiyüzlülüğün daniskasıdır, başka bir şey değil.

"Yaptığınız vebalinden hiç korkmuyor musunuz?"

Ben Sayın Erdoğan'a sesleniyorum: Devlet eliyle kumarı teşvik edemezsiniz. Devlet eliyle gençlerimizi zehirleyemezsiniz. Öyle kafanızı kuma gömerek bu işten kurtulamazsınız. Kalkın ve kendi ellerinizle yaydığınız bu pisliği temizleyin. Eğer bir çıkarınız yoksa, ortak falan değilseniz, gereğini yapın. Aklıma gelmişken, Sayın Erdoğan'a şunu da sormak istiyorum: Acaba faizle ilgili nas var da, kumarla ilgili nas yok mu? 'Nas var' diye diye bir yandan Merkez Bankasına faizi indirtirken, baktık siz aynı dönemde, aynı yıllarda hangi yüzle kumarın yaygınlaşmasına izin verdiniz? Sigarada ve alkollü içeceklerde vergiyi sürekli artırırken, kumarın vergisini niçin düşürdünüz? Vergiyi düşürerek neden kumarı teşvik ediyorsunuz? Bu vergi düşüşleriyle kime kazandırıyorsunuz? Yaptığınız vebalinden hiç korkmuyor musunuz?

"Erişim engeli getirin, ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermeyin"

Eğer bunlarla ortak değilseniz derhal fişini çekin. Engelleyin. Bahis kumar sitelerinin hepsi devletin gözü önünde dijital ödeme sistemleriyle çalışıyor. Erişim engeli getirin, ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermeyin. Bu kadar basit. Sakın ha, 'Görmedim', 'Duymadım', 'Haberim yok' falan demeyin. Kimseyi aldatmayın."